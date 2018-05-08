В День Победы на улице Почтовой пройдет выставка «Победителей». Об этом сообщила пресс-служба МВЦ «Фотодом».
В среду, 9 мая, рязанцы смогут увидеть авторский проект фотографа Андрея Караева, посвященный жителям Рязани и области — участникам военных действий и труженикам тыла Великой Отечественной войны.
«Я всего лишь фотограф. Чаще всего я не знаю имен тех, кого фотографирую. Я даже не знаю, живы ли они. Но каждую весну я бросаю все дела и снимаю ветеранов. Потому, что нельзя по-другому», — рассказал автор проекта.
В экспозицию «Победители» вошли снимки, сделанные Андреем Каревым в период с 2008 по 2018 год.
Выставка пройдет с 15:00 до 18:00.