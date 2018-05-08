Тренер погибших в ДТП рязанских спортсменов обжаловал приговор

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Тренер погибших в ДТП рязанских спортсменов Руслан Богданов обжаловал свой приговор. Об этом сообщил сайт Луховицкого райсуда Московской области.
Ранее Руслана Богданова признали виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ. Ему назначили четыре года колонии-поселения со штрафом в два миллиона, а также лишили водительских прав на три года.
Напомним, 25 марта 2017 года на 143 километре трассы М-5 легковой автомобиль Renault столкнулся с «ГАЗелью». В результате погибли трое боксеров 12 и 13 лет, которых на показательные выступления вез Богданов. Еще одного 13-летнего мальчика госпитализировали.