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16:08, 8 мая 2018 408

«Элекс» стал партнером праздника, проведенного в Канищеве ко Дню Победы

«Элекс» стал партнером праздника, проведенного в Канищеве ко Дню Победы

В субботу, 5 мая, в ТРЦ «Квартал» в Канищеве провели праздник, посвященный Дню Победы. Для гостей мероприятия пели военные песни и проводили конкурсы, для детей работала площадка с аквагримом.

Одним из партнеров праздника стал франчайзинговый магазин домашней электроники «Элекс», который в этот день запустил акцию «Скажи промокод „Победа“ — получи подарок».

Представители «Элекса» угощали рязанцев соками и кофе, а также дарили подарки за правильные ответы в викторине.

«Мы очень рады, что приняли участие в этом мероприятии, посвященном такому важному празднику. Мы поздравляем всех с Днем Победы!» — сказал управляющий франчайзингового магазина «Элекс» Вячеслав Солтыков.


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