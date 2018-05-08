«Элекс» стал партнером праздника, проведенного в Канищеве ко Дню Победы

В субботу, 5 мая, в ТРЦ «Квартал» в Канищеве провели праздник, посвященный Дню Победы. Для гостей мероприятия пели военные песни и проводили конкурсы, для детей работала площадка с аквагримом.
Одним из партнеров праздника стал франчайзинговый магазин домашней электроники «
Представители «Элекса» угощали рязанцев соками и кофе, а также дарили подарки за правильные ответы в викторине.
«Мы очень рады, что приняли участие в этом мероприятии, посвященном такому важному празднику. Мы поздравляем всех с Днем Победы!» — сказал управляющий франчайзингового магазина «Элекс» Вячеслав Солтыков.