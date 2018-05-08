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21:22, 8 мая 2018 1 152
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День Победы в Рязани. Расписание праздничных мероприятий

День Победы в Рязани. Расписание праздничных мероприятий

Фото: © RZN.info / Антон Насонов

В среду, 9 мая, торжественные мероприятия пройдут на площадях Победы и Ленина, в Кремлевском сквере, на Почтовой, в ЦПКиО и в Городском Нижнем парке. Об этом сообщил сайт горадминистрации.

Расписание празднования на площади Победы:

  • 9:00 — построение Рязанского гарнизона; 9
  • 9:45 — церемония возложения Гирлянды Воинской славы;
  • 9:55 — марафон флагов городов героев;
  • 10:00 — начало праздничного шествия;
  • 10:10 — акция «Бессмертный полк»;
  • 18:00 — встреча десантников, прибывших с Красной площади.

В День Победы в Рязани перекроют движение. Расписание транспорта В День Победы в Рязани перекроют движение. Расписание транспорта Расписание празднования на площади Ленина:

  • 11:00 — «Бессмертный полк»;
  • 11:30 — смотр строя и песни «Песня в солдатском строю»;
  • 12:30—14:00 — народное гуляние «Здравствуй, мир!», с танцевальным интерактивом «Вальс Победы». По всей площади установят фотозоны, инсталляции, конкурсы в рамках «Школы молодого бойца», зоны активации «Мы — за мир!», «Наша Победа», конкурсы рисунка на асфальте и прочее. Полевые кухни будут расположены в скверах у Торговых рядов;
  • 14:00—15:30 — акция «Наследники Победы», с участием детских коллективов всего города, где военные песни исполнят дедушки, бабушки и родители юных артистов;
  • 17:00—21:00 — квест «Город героев», посвященный рязанцам-героям Советского Союза, с участием исторического клуба «Лики прошлого»;
  • 18:55—19:00 — Всероссийская минута молчания;
  • 19:00—21:00 — концерт «Победный май» с участием лучших творческих коллективов города и духовых оркестров;
  • 21:00—22:00 — выступление Сосо Павлиашвили;
  • 22:00 — праздничный салют.

Кремлевский сквер с 11:00 до 18:00 — народное гуляние «Парк Победы».

Будут установлены арт-объекты, размещены выставки военной и раритетной техники, находки поисковых экспедиций. На концертной площадке выступят участники региональных и всероссийских молодежных творческих конкурсов. Площадки общественных организаций покажут рязанцам реконструкции эпизодов Великой Отечественной войны и элементов воздушных боев, мастер-классы для детей, исторический танцы. «Кинотеатр Победы» покажет фильмы о Великой Отечественной войне.

В 13:00 и 15:00 на территории Кремлевского вала покажут военно-историческую реконструкцию «Дороги войны».

Улица Почтовая с 14:00 до 19:30 — праздник «Автографы Победы»:

  • 15:00—18:00 — фотовыставка «Победители» Андрея Караева;
  • 18:00 -— конкурс «Ретро-стиль»;
  • 18:00 — арт-проект «РиоРита — радость Победы».

На городском праздновании рязанцы смогут поучаствовать в дворовых играх, познакомиться с рязанской «периодикой» тех дней, увидеть уникальные фото рязанцев, поучаствовать в мастер-классах по изготовлению фронтовых писем, показе мод, потанцевать под духовой оркестр, будут работать фотозоны.

С 10:00 до 18:00 на парковке у ТРЦ «М5 Молл» пройдет выставка военной техники, полевая кухня, показательные выступления курсантов, демонстрация военной формы.

С 18:00 до 20:00 в концертном холле торгового центра состоится концерт «Песни Победы».

Измененное расписание бесплатных автобусов до «М5 Молла» в День Победы можно посмотреть по ссылке.

На Сережиной горе в Шереметьево-Песочне у памятника погибшим воинам, а также у дома №16 по улице Яблоневой состоятся праздничные мероприятия «И помнит мир спасенный…». Начало в 12:00.

В Нижнем городском саду в 12:00 начнется интерактивная программа «Герои — рязанцы». А в сквере у школы №57 в это же время пройдет фронтовая поляна.

В Городском парке на улице Ленина в 14:00 начнется фестиваль «Мы помним песни Победы».

В 13:00 на Монастырской площади в Солотче начнется торжественное мероприятие «Об этом забывать нельзя».

В кинотеатре «Октябрь» в 14:00 состоится бесплатный киносеанс ко Дню Победы. А на летней эстраде кинотеатра в 18:00 пройдет праздничный концерт «В шесть часов вечера после войны».

Также концерты пройдут в парке Гагарина и на танцверанде ЦПКиО. Начало в 18:00.

Напоним, в День Победы в центре Рязани перекроют движение. Расписание транспорта можно посмотреть по ссылке.


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