RZN.info провел трансляцию с легендарным следователем Дмитрием Плоткиным. Он рассказал о «группах смерти», людоеде из Старожилова и «скопинском маньяке» Мохове.
Следователь ответил на вопросы, которые читатели задавали «
Плоткин с 1982 года работал следователем в Скопине, с 1985 года переведен в Рязань сначала старшим следователем, потом старшим следователем по особо важным делам, с 2007 по 2016 годы был старшим помощником прокурора Рязанской области.
Он занимался расследованиями убийств, связанных с «Айрапетовской» и «Слоновской» преступными группировками, делами «скопинского извращенца» Виктора Мохова и «групп смерти» в социальных сетях. Плоткин является одним из главных героев документального фильма «Охота на Слонов» из цикла «Криминальная Россия».