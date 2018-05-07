Новый автомобиль президента назвали «Сенат-лимузином»

Новый автомобиль Владимира Путина получил название «Сенат-лимузин». Об этом в эфире телеканала «
Лимузин относится к семейству «Аурус» и является его «венцом». По словам ведущего, длина лимузина — шесть метров 62 сантиметра, ширина — два метра, высота — 1,695 метра, дорожный просвет — 200 миллиметров.
Как рассказал Щугорев, семейство представляет и седан «Сенат». Вскоре представят микроавтобус «Арсенал». Все модели этого семейства названы в честь башен Кремля.
Щугорев уточнил, что в автомобиле установлен битурбированный двигатель объемом 4,4 литра. Мощность составляет 598 лошадиных сил.