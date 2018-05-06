Путин поздравил Владимира Этуша с днем рождения

Владимир Путин поздравил актера и художественного руководителя Театрального института имени Щукина Владимира Этуша с днем рождения. Текст поздравления опубликован на
«Вас — выдающегося артиста, яркого представителя легендарной „вахтанговской“ школы — искренне любят миллионы людей в нашей стране. Вы всегда работаете талантливо, покоряете публику мастерством, неподражаемым чувством юмора, умением быть убедительным в каждой своей роли», — говорится в телеграмме Путина.
Этуш родился 6 мая 1922 года в Москве, ему исполняется 96 лет, но в его паспорте как год рождения указан 1923-й, передает «
Справка
Владимир Этуш родился в Москве в 1922 году. В 1941 году поступил вольнослушателем в Щукинское училище. В военные годы был добровольцем на фронте. Воевал в горах Кабарды и Осетии, принимал участие в освобождении Ростова-на-Дону и Украины. Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны I степени и медалями. В 1944 году в связи с тяжелым ранением был демобилизован. В 1945 году окончил Театральное училище имени Щукина и был принят в труппу Московского театра имени Евгения Вахтангова.
Известность актеру ему принесли комедийные роли в фильмах Леонида Гайдая «Кавказская пленница», «12 стульев» и «Иван Васильевич меняет профессию».