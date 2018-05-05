Рязань посетили персонажи из кинофильмов и комиксов. Фоторепортаж

В субботу, 5 мая, в Рязанском Дворце молодежи прошел одиннадцатый косплей-фестиваль «Jiyuu -2018». В этом году он был посвящен теме супергероев.
Фестиваль собрал порядка 250 участников из Рязани, Москвы, Московской области, Калуги, Брянска, Тулы, Пензы. Традиционно мероприятие разделили на четыре блока, каждый длительностью чуть более часа.
Зрители увидели около 100 выступлений конкурсантов в костюмах кино и мульгероев, персонажей из игр, книг и комиксов. Конкурсные выступления проходили в нескольких номинациях: одиночное и групповое дефиле, танцевальный и вокальный номера, а также сценка. Каждый номер оценивало жюри.
Победителям организаторы вручили специальные призы, все остальные участники получили почетные грамоты. Для косплееров и гостей фестиваля работали ярмарка, мэйк-кафе, интерактивные стенды и фотоугол. Все желающие смогли сфотографироваться на память с костюмированными персонажами.