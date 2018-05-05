Писателя и участника «Последнего героя» Сергея Сакина нашли мертвым

В Ярославской области нашли мертвым писателя и участника шоу «Последний герой» Сергея Сакина, который с ноября прошлого года числился пропавшим безвести, передает «
Его обнаружили в пятницу, 2 мая, близ деревни Коровино. Тело направили на экспертизу, чтобы установить причину смерти. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство).
40-летний писатель Сергей Сакин участвовал в первом сезоне реалити-шоу «Последний герой». Лауреат премии «Дебют» 2000-го года в жанре крупной прозы. Соавтор книги «Больше Бэна» и автор таких произведений, как «Умри старушка» и «Последний герой в переплете».