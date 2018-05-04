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18:12, 4 мая 2018 2 791
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Новые платные парковки в центре Рязани начнут работать с 14 мая 3

Новые платные парковки в центре Рязани начнут работать с 14 мая

Фото: Администрация Рязани

С 14 мая часть платных парковок Рязани переходит с тестового на штатный режим работы. Об этом сообщил сайт горадминистрации.

Так, тестовый режим закончится 13 мая на следующих улицах:

  • Радищева — от улицы Свободы до пересечения с улицей Есенина;
  • Свободы — от улицы Чапаева до пересечения с улицей Горького;
  • Горького — от улицы Есенина до пересечения с улицей Право-Лыбедской;
  • Вокзальная — от дома №30 до пересечения с Первомайским проспектом, в районе Троицкого моста — дом №27 по Первомайскому проспекту;
  • Чапаева — от улицы Кудрявцева до пересечения с улицей Свободы;
  • Яхонтова — от улицы Свободы до пересечения с улицей Есенина;
  • Полевая — от улицы Свободы до пересечения с улицей Есенина;
  • Урицкого — от Газетного переулка до пересечения с улицей Есенина;
  • Пролетарская — от улицы Маяковского до пересечения с улицей Чапаева;
  • Бульварный переулок — от улицы Ленина до пересечения с улицей Радищева;
  • Газетный переулок — от улицы Ленина до пересечения с улицей Урицкого;
  • Щедрина — от улицы Свободы до пересечения с улицей Вознесенской.

Остальные платные парковки продолжат работать в будние дни с 8:00 до 18:00, в выходные и праздничные дни плата не взимается.

Стоимость одного часа парковки составляет 20 рублей. В течение первых 15-ти минут использования платной парковки автовладельцу необходимо оплатить время нахождения на парковке или осуществить посадку (высадку) пассажиров.


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