В школе Милославского района отремонтируют спортзал

В рамках проекта «Единой России» «Детский спорт» отремонтируют спортзал в школе в поселке Центральный Милославского района. В среду, 30 мая, депутат Госдумы от Рязанской области Елена Митина посетила школу и пообщалась с педагогами и родителями.

На ремонт выделили 900 тысяч рублей, начнут его в конце июня. В зале заменят полы, оборудуют раздевалки, душевые, инвентарную комнат. Завершить работы планируют к началу нового учебного года.

«Необходимо сделать все возможное, чтобы дети могли получать образование в достойных условиях. Проект „Детский спорт“ позволяет создать условия для занятий физкультурой в сельских школах. В 2017 году в области отремонтировали 15 спортзалов и установили шесть спортивных площадок», — отметила Елена Митина.

Депутат Госдумы подчеркнула, что благодаря проведенным мероприятиям гораздо больше учеников сельских школ стали заниматься физкультурой и спортом во внеурочное время.

В этот же день парламентарий осмотрела Дом культуры в селе Успенское Скопинского района. Его отремонтируют в рамках проекта партии «Культура малой Родины».

ДК построили еще в феврале 1968 года, с тех пор капитальный ремонт не проводили. «Здание находится в плохом состоянии, нет возможности для организации крупных культурно-массовых мероприятий», — рассказал начальник районного управления культуры Виктор Можаев.

На ремонт успенского Дома культуры выделят более 8 млн рублей, в том числе из средств местного бюджета — около 2,5 млн рублей. На эти средства планируют отремонтировать внутренние помещения, зрительный зал, заменить отопительную систему и построить котельную. Завершить работы должны в октябре 2018 года.

По словам Елены Митиной, в этом году запланирован также ремонт МКЦ в Сасове, ДК в скопинском микрорайоне Заречный, каширинский ДК в Александро-Невском районе, маклаковский ДК в Пронском районе и ряжский ДК.