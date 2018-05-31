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18:36, 31 мая 2018 140
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В Рязани презентовали новый туристический маршрут

В Рязани презентовали новый туристический маршрут

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

В Рязани откроют новый туристический маршрут. В четверг, 31 мая, его презентовали в Туристическом информационном центре (ТИЦ) на улице Почтовой.

Маршрут протянется от Рыбновского до Михайловского района, его крайние точки — деревни Баграмово и Плахино. Часть пути пройдет по Рязани.

Например, в областном центре гости посетят рубеж обороны на Московском шоссе, площадь Победы, музей ВДВ, памятники Маргелову, Полетаеву, Александрову и другие места, связанные с историей Великой Отечественной войны.

Маршрут создали по инициативе регионального отделения ОНФ.

На презентации депутат госдумы, Герой России Андрей Красов отметил, что маршрут разработали «в рамках мероприятий, предшествующих присвоению Рязани звания „Город трудовой доблести и славы“».


Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

© RZN.info

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