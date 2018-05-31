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15:37, 31 мая 2018 59
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В Рязани отремонтируют еще восемь дорог. Список

В Рязани отремонтируют еще восемь дорог. Список

В Рязани отремонтируют еще восемь дорог. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Работы проведут на участках общей протяженностью более 4 км.

Во второй этап ремонта вошли:

  • площадь Театральная;
  • улица Фирсова;
  • улица 1-й Красная;
  • улица Пожалостина;
  • участок от улицы Зубковой до пожарной части № 17;
  • четная сторона улицы Советской Армии (от улицы Новоселов до Зубковой);
  • улица Кудрявцева;
  • улица Весенняя (от улицы Чкалова до Высоковольтной).

Напомним, 15 июля завершится первый этап ремонта дорог в Рязани. В него вошли улицы Ленина, Бирюзова, Горького, Есенина и Восточная окружная.

Также губернатор Николай Любимов поручил отремонтировать Московское шоссе.


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