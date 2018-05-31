В Рязани отремонтируют еще восемь дорог. Список

В Рязани отремонтируют еще восемь дорог. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
Работы проведут на участках общей протяженностью более 4 км.
Во второй этап ремонта вошли:
- площадь Театральная;
- улица Фирсова;
- улица 1-й Красная;
- улица Пожалостина;
- участок от улицы Зубковой до пожарной части № 17;
- четная сторона улицы Советской Армии (от улицы Новоселов до Зубковой);
- улица Кудрявцева;
- улица Весенняя (от улицы Чкалова до Высоковольтной).
Напомним, 15 июля завершится первый этап ремонта дорог в Рязани. В него вошли улицы
Также губернатор Николай Любимов