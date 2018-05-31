В центре Рязани столкнулись мотоцикл и «Ниссан»

Вечером в среду, 30 мая, на пересечении улиц Есенина и Грибоедова столкнулись мотоцикл и Nissan. Фотографию опубликовали в группе «
По словам очевидца, авария произошла в 21:30.
Официальных данных о ДТП пока нет.
Фото
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Вечером в среду, 30 мая, на пересечении улиц Есенина и Грибоедова столкнулись мотоцикл и Nissan. Фотографию опубликовали в группе «
По словам очевидца, авария произошла в 21:30.
Официальных данных о ДТП пока нет.
Фото
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