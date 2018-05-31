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17:28, 31 мая 2018 547
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Рязанских фармацевтов оштрафовали на восемьсот тысяч рублей

Рязанских фармацевтов оштрафовали на восемьсот тысяч рублей

В среду, 30 мая, в рамках «правительственного часа» в областной думе депутаты обсудили противодействие распространению на территории Рязанской области фальсифицированных, недоброкачественных и контрафактных лекарственных средств.

На заседание были приглашены руководитель управления Росздравнадзора Татьяна Болдырева, глава регионального минздрава Андрей Прилуцкий, представители аптек и производители лекарств.

Болдырева отметила, что незаконное производство, неправильное хранение медицинских препаратов, их продажа с истекшим сроком годности, а также отпуск без рецепта являются незаконными. Она сообщила, что в 2017 году в регионе выявили четыре лекарственных препарата ненадлежащего качества. Их сняли с реализации.

«В регионе за отчетный период оформили 73 административных штрафа на сумму восемьсот тысяч рублей», — отметила докладчик.

Татьяна Болдырева также обратила внимание парламентариев на развитие интернет-аптек. Она подчеркнула, что такая форма возможна только как способ резервирования лекарств с последующим получением в сертифицированных аптеках. «В случае, если доставка медикаментов осуществляется на дом, то это противоречит законодательству», — заявила спикер.

По ее словам, ведомство регулярно проводит плановые и внеплановые проверки аптечных сетей, в том числе с использованием передвижной лаборатории.

Также в планах управления с 2020 года ввести обязательную маркировку аптечной продукции. В Рязанской области аптека ОКБ и «Рязань-Фармация» первыми введут новую систему у себя, а затем обучат работе всех остальных участников рынка. Отмечается, что такие меры станут важным фактором, влияющим не предотвращение фальсификата на территории региона.

Кроме того, участники заседания обсудили федеральную инициативу о продаже медикаментов на базе торговых сетей. Собравшиеся отметили, что реализация такого проекта весьма проблематична, так как продавать лекарства могут только «специально подготовленные люди», а также необходимы определенные условия хранения лекарств.

«Необходимо понимать, есть ли на предприятиях торговли подготовленные специалисты, кто будет осуществлять отпуск лекарств, как они будут храниться. Ведь наша главная задача — защитить население», — отметил председатель областной Думы Аркадий Фомин.

Отдельной темой стало обсуждение доступности лекарств в сельских населенных пунктах. На сегодняшний день около 60 ФАПов получили возможность реализовывать лекарства. Региональный минздрав подготовит аналитический материал по данной теме, а парламент разработает рекомендации.


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