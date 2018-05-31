Рязанцы смогут выиграть билеты на «Премию МУЗ-ТВ 2018»

Жители Рязани и еще трех городов могут выиграть билеты на «
Пригласительные билеты можно выиграть в группе RZN.info «ВКонтакте». Для этого в сообщения группы необходимо прислать правильные ответы на
8 июня «Дом.ru» организует трансфер из Рязани на концерт в Москву и обратно.
В этом году национальная музыкальная премия «МУЗ-ТВ» пройдет уже в 16-й раз. На сцену выйдут Дима Билан, Сергей Лазарев, Полина Гагарина, Ольга Бузова, Егор Крид, LOBODA, Элджей, МОТ, Alekseev, Тимати, «Время и Стекло» и другие популярные артисты.
«Мы приготовили много сюрпризов: гости церемонии услышат не только хиты любимых артистов, но и увидят популярных исполнителей в самых неожиданных амплуа — каждый номер станет воплощением настоящей музыкальной „Трансформации“», — анонсировали организаторы.
Ведущими шоу в «Олимпийском» станут Ксения Собчак, Лера Кудрявцева, Максим Галкин и Дмитрий Нагиев.
Посмотреть премию также можно будет в цифровом ТВ «Дом.ru TV» на экранах телевизоров и мобильных устройств (для этого достаточно установить одноименное мобильное приложение) в любой точке России, где есть доступ в интернет.