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15:27, 31 мая 2018 128

Рязанцы смогут выиграть билеты на «Премию МУЗ-ТВ 2018»

Рязанцы смогут выиграть билеты на «Премию МУЗ-ТВ 2018»

Жители Рязани и еще трех городов могут выиграть билеты на «Премию МУЗ-ТВ 2018. Трансформация», которая пройдет 8 июня в Москве. Такую возможность им предоставили телеком-оператор «Дом.ru» и канал «МУЗ-ТВ».

Пригласительные билеты можно выиграть в группе RZN.info «ВКонтакте». Для этого в сообщения группы необходимо прислать правильные ответы на вопросы об истории и номинантах премии. Первые десять подписчиков, приславшие правильные ответы, попадут в список, из которого 5 июня редакция выберет победителя при помощи генератора случайных чисел.

8 июня «Дом.ru» организует трансфер из Рязани на концерт в Москву и обратно.

В этом году национальная музыкальная премия «МУЗ-ТВ» пройдет уже в 16-й раз. На сцену выйдут Дима Билан, Сергей Лазарев, Полина Гагарина, Ольга Бузова, Егор Крид, LOBODA, Элджей, МОТ, Alekseev, Тимати, «Время и Стекло» и другие популярные артисты.

«Мы приготовили много сюрпризов: гости церемонии услышат не только хиты любимых артистов, но и увидят популярных исполнителей в самых неожиданных амплуа — каждый номер станет воплощением настоящей музыкальной „Трансформации“», — анонсировали организаторы.

Ведущими шоу в «Олимпийском» станут Ксения Собчак, Лера Кудрявцева, Максим Галкин и Дмитрий Нагиев.

Посмотреть премию также можно будет в цифровом ТВ «Дом.ru TV» на экранах телевизоров и мобильных устройств (для этого достаточно установить одноименное мобильное приложение) в любой точке России, где есть доступ в интернет.


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