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21:00, 31 мая 2018 1 297
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Рязанцам предложили отказаться от курения в обмен на бесплатные абонементы в фитнес-центры и бассейны

Рязанцам предложили отказаться от курения в обмен на бесплатные абонементы в фитнес-центры и бассейны

В Рязанской области с 31 мая по 30 августа пройдет ежегодная акция «Лето без табачного дыма». Бросившие курить смогут получить бесплатные абонементы на занятия в бассейнах, фитнес-центров, физкультурно-оздоровительных комплексов, сообщил сайт регионального минздрава.

Для участия необходимо посетить с 18 по 22 и с 25 по 29 июня один из 18 кабинетов отказа от курения, получить там консультацию и пройти первичный осмотр. Список, адреса и телефоны кабинетов можно посмотреть по ссылке. При себе нужно иметь полис ОМС.

С 1 по 9 августа участник должен пройти вторичное обследование, которое покажет, действительно ли он отказался от курения.

На основе результатов обследования организаторы объявят победителей, которым и достанутся бесплатные абонементы.


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