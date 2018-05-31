Рязанцам предложили отказаться от курения в обмен на бесплатные абонементы в фитнес-центры и бассейны

В Рязанской области с 31 мая по 30 августа пройдет ежегодная акция «Лето без табачного дыма». Бросившие курить смогут получить бесплатные абонементы на занятия в бассейнах, фитнес-центров, физкультурно-оздоровительных комплексов, сообщил
Для участия необходимо посетить с 18 по 22 и с 25 по 29 июня один из 18 кабинетов отказа от курения, получить там консультацию и пройти первичный осмотр. Список, адреса и телефоны кабинетов можно посмотреть по
С 1 по 9 августа участник должен пройти вторичное обследование, которое покажет, действительно ли он отказался от курения.
На основе результатов обследования организаторы объявят победителей, которым и достанутся бесплатные абонементы.