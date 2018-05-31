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19:50, 31 мая 2018 165
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Губернатор Самарской области пригласил Любимова на ЧМ по футболу

Губернатор Самарской области пригласил Любимова на ЧМ по футболу

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

В четверг, 31 мая, Николай Любимов и глава Самарской области Дмитрий Азаров подписали соглашение о сотрудничестве. Пока неизвестно, какие проекты будут реализованы в рамках этого партнерства, но уже определены вероятные направления. В частности, речь шла о сельскохозяйственной, промышленной и туристических сферах.

«Предприятия, которые находятся в Самарской области, очень высокотехнологичные и большие, выполняющие госзаказы и занимающиеся коммерческой деятельностью, — отметил губернатор Николай Любимов. «Рязанские компании нуждаются в сотрудничестве с ними для поддержания лидерства в сфере промышленного производства», — добавил он.

Среди возможных проектов «будущего» — создание промышленного кластера, объединяющего различные регионы.

Дмитрий Азаров в первую очередь отметил, что его регион заинтересован в развитии молочного животноводства: «Я рассчитываю, что работающие на территории Рязанской области инвесторы смогут воспользоваться предложениями, подготовленными на территории Самарской области, и масштабируют свое производство».

Он добавил, что Самарская область не в полной мере обеспечивает себя молочной продукцией и может стать неплохим рынком сбыта «молочки» для рязанских предпринимателей.

Кроме того, Самарская область может перенять опыт рязанского региона по внедрению проекта «Бережливая поликлиника».

«Я могу вам сказать, что в Самарской области нет ни одной «бережливой» поликлиники. Мы только приступаем к этой работе и, конечно, нам есть чему поучиться. Мы обязательно возьмем ваш успешный опыт на вооружение», — подчеркнул Азаров.

Наряду с этим, руководители регионов выразили взаимное желание на сотрудничество в сфере туризма.

По мнению Любимова, рязанцев заинтересует красота волжских просторов. Азаров же отметил историчность Рязани и рассказал о проекте «Однодневные поезда», который связан с выездом самарских школьников на экскурсии в соседние регионы.

По его словам, Рязань может стать одним из экскурсионных городов: «Хотелось бы, чтобы наши дети узнавали об истории отечества действительно в исторических городах России».

В конце встречи Дмитрий Азаров пригласил Николая Любимова с ответным визитом в Самарскую область: «Думаю, вам будет интересно посмотреть на новый стадион «Самара» и, возможно, даже посмотреть футбольные матчи Чемпионата мира».


© RZN.info

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