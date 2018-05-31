Что посмотреть? «Красный воробей» и другие премьеры недели

В последний день мая в афишах рязанских кинотеатрах появятся сразу девять новых фильмов, но едва ли какой-то из них можно назвать долгожданной премьерой.
Поговорим немного о каждой из них.
«Красный воробей»
Красный воробей" - шпионский триллер, главную роль в котором исполнила оскароносная Дженнифер Лоуренс. Ее героиня — Доминика Егорова — офицер российской разведки прошедшая подготовку в школе «воробьев» — агентов, использующих свою привлекательность в качестве наживки.
Ей предстоит вывести на чистую воду американского агента ЦРУ, однако между ними вспыхивают настоящие чувства.
Пока фильм получил средние оценки как зрителей, так и критиков: 5.8 на «
Отметим, что в небольшой роли «засветился» молодой российский актер Макар Запорожский, известный широкому зрители по сериалу «Метод».
«Невидимый гость»
На большие экраны возвращается главная звезда «Трех метров над уровнем неба» Марио Касас. В этот раз испанец, растопивший несколько лет назад миллионы женских сердец, исполнил главную роль детективе-триллере «Невидимый гость». Молодой бизнесмен Адриан Дория обвиняется в убийстве своей подруги. Он решает воспользоваться услугами лучшего в стране адвоката. Та начинает свое расследование дела, которое приводит к неожиданным результатам.
Картина собрала хорошую «кассу» в мировом прокате и получила довольно высокие оценки. На «
«Как разговаривать с девушками на вечеринках»
Фантастическая комедия Джона Кэмерона Митчелла уже в самом названии ставит перед зрителями один из самых трудноразрешимых вопросов во Вселенной — «Как разговаривать с девушками на вечеринках».
Сценарий написан по одноименному рассказу Нила Геймана. Трое друзей-панков попадают на странную вечеринку, участники которой — жители других планет. Инопланетянка Зан решает побольше узнать о земной жизни, для чего сбегает с одним из них, несмотря на то, что ей осталось пребывать в земном теле всего 48 часов.
Несмотря на участие в фильме Эль Фаннинг и Николь Кидман, зрители не оценили премьеру — после показа фильма на Каннском фестивале отзывы критиков были негативные. Рейтинг фильма на
«Истории призраков»
Профессор психологии Гудман изучает историю трех человек, ночного сторожа, подростка и бизнесмена, которые утверждают, что столкнулись со сверхъестественным. Поначалу скептически настроенный профессор изменяет свое мнение, когда сам получает послание с того света.
В главной роли — звезда «Шерлока» и «Хоббита» Мартин Фримен.
Фильм получил неплохие оценки, его рейтинг на
«Псы под прикрытием»
Комедия «Псы под прикрытием» — новинка для семейного просмотра. Сюжет незамысловат: детектив расследует аферу по перепродаже редких животных на выставке собак, а его напарником становится говорящий пес Макс, невероятно болтливый и фанатеющий от рэпа.
Мировая премьера стартовала 10 мая, и фильм уже демонстрирует неплохие сборы, однако же рейтинги на сайтах довольно низкие — 2.7 на
«Два хвоста»
Тему животного мира продолжает российский мультфильм «Два хвоста». Мультфильм рассказывает историю приключений двух друзей — Кота Макса и Бобра Боба. Несмотря на то, что друзья совершенно разные по характеру, именно им предстоит отразить инопланетное вторжение и прославиться на всю галактику.
«Моя жизнь»
Еще одна российская премьера на этой неделе — мелодрама режиссера Алексея Луканова «Моя жизнь». Главный герой с детства мечтает стать великим футболистом, для того чтобы воплотить мечту в жизнь, ему приходится отказаться от любимой девушки. Однако судьба распоряжается иначе, и теперь ему предстоит не только не сломаться, но и вернуть себе уважение своих близких.
Фильм вышел в ограниченный прокат, у него пока нет оценок даже на «
«От семьи не убежишь»
Завершает обзор французская комедия «От семьи не убежишь». Успешные парижские дизайнеры Валентин и Констанция готовятся заключить многомиллионный контракт. Все идет успешно, но на выставку приезжает семейка Валентина, которая разрушает все планы и проливает свет на его прошлое. Одну из ролей сыграл легендарный французский актер Пьер Ришар.
Рейтинг фильма на
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