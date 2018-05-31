Что посмотреть? «Красный воробей» и другие премьеры недели

В последний день мая в афишах рязанских кинотеатрах появятся сразу девять новых фильмов, но едва ли какой-то из них можно назвать долгожданной премьерой.

Поговорим немного о каждой из них.

«Красный воробей»

Красный воробей" - шпионский триллер, главную роль в котором исполнила оскароносная Дженнифер Лоуренс. Ее героиня — Доминика Егорова — офицер российской разведки прошедшая подготовку в школе «воробьев» — агентов, использующих свою привлекательность в качестве наживки.

Ей предстоит вывести на чистую воду американского агента ЦРУ, однако между ними вспыхивают настоящие чувства.

Пока фильм получил средние оценки как зрителей, так и критиков: 5.8 на « Кинопоиске », 6.6 — на IMDB и 48% на Rotten Tomatoes .

Отметим, что в небольшой роли «засветился» молодой российский актер Макар Запорожский, известный широкому зрители по сериалу «Метод».

«Невидимый гость»

На большие экраны возвращается главная звезда «Трех метров над уровнем неба» Марио Касас. В этот раз испанец, растопивший несколько лет назад миллионы женских сердец, исполнил главную роль детективе-триллере «Невидимый гость». Молодой бизнесмен Адриан Дория обвиняется в убийстве своей подруги. Он решает воспользоваться услугами лучшего в стране адвоката. Та начинает свое расследование дела, которое приводит к неожиданным результатам.

Картина собрала хорошую «кассу» в мировом прокате и получила довольно высокие оценки. На « Кинопоиске » рейтинг фильма составляет 7.6, на IMDB чуть выше — 8.1, рейтинг критиков на сайте Rotten Tomatoes — 63%.

«Как разговаривать с девушками на вечеринках»

Фантастическая комедия Джона Кэмерона Митчелла уже в самом названии ставит перед зрителями один из самых трудноразрешимых вопросов во Вселенной — «Как разговаривать с девушками на вечеринках».

Сценарий написан по одноименному рассказу Нила Геймана. Трое друзей-панков попадают на странную вечеринку, участники которой — жители других планет. Инопланетянка Зан решает побольше узнать о земной жизни, для чего сбегает с одним из них, несмотря на то, что ей осталось пребывать в земном теле всего 48 часов.

Несмотря на участие в фильме Эль Фаннинг и Николь Кидман, зрители не оценили премьеру — после показа фильма на Каннском фестивале отзывы критиков были негативные. Рейтинг фильма на Кинопоиске — 6.7, на IMDB — 5.9, на Rotten Tomatoes — 41%.

«Истории призраков»

Профессор психологии Гудман изучает историю трех человек, ночного сторожа, подростка и бизнесмена, которые утверждают, что столкнулись со сверхъестественным. Поначалу скептически настроенный профессор изменяет свое мнение, когда сам получает послание с того света.

В главной роли — звезда «Шерлока» и «Хоббита» Мартин Фримен.

Фильм получил неплохие оценки, его рейтинг на Rotten Tomatoes составляет 82%, на IMDB — 6.8.

«Псы под прикрытием»

Комедия «Псы под прикрытием» — новинка для семейного просмотра. Сюжет незамысловат: детектив расследует аферу по перепродаже редких животных на выставке собак, а его напарником становится говорящий пес Макс, невероятно болтливый и фанатеющий от рэпа.

Мировая премьера стартовала 10 мая, и фильм уже демонстрирует неплохие сборы, однако же рейтинги на сайтах довольно низкие — 2.7 на IMDB , 16% на Rotten Tomatoes . Возможно, фильму еще предстоит найти своего зрителя.

«Два хвоста»

Тему животного мира продолжает российский мультфильм «Два хвоста». Мультфильм рассказывает историю приключений двух друзей — Кота Макса и Бобра Боба. Несмотря на то, что друзья совершенно разные по характеру, именно им предстоит отразить инопланетное вторжение и прославиться на всю галактику.

«Моя жизнь»

Еще одна российская премьера на этой неделе — мелодрама режиссера Алексея Луканова «Моя жизнь». Главный герой с детства мечтает стать великим футболистом, для того чтобы воплотить мечту в жизнь, ему приходится отказаться от любимой девушки. Однако судьба распоряжается иначе, и теперь ему предстоит не только не сломаться, но и вернуть себе уважение своих близких.

Фильм вышел в ограниченный прокат, у него пока нет оценок даже на « Кинопоиске » .

«От семьи не убежишь»

Завершает обзор французская комедия «От семьи не убежишь». Успешные парижские дизайнеры Валентин и Констанция готовятся заключить многомиллионный контракт. Все идет успешно, но на выставку приезжает семейка Валентина, которая разрушает все планы и проливает свет на его прошлое. Одну из ролей сыграл легендарный французский актер Пьер Ришар.

Рейтинг фильма на IMDB — 5.7, на Rotten Tomatoes — 20%.