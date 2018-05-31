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17:59, 31 мая 2018 381
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Больше тысячи обращений поступили в 2017 году региональному уполномоченному по защите прав человека

Больше тысячи обращений поступили в 2017 году региональному уполномоченному по защите прав человека

1175 обращений поступило в аппарат уполномоченного по правам человека в 2017 году. Об этом в рамках ежегодного отчета в областной думе в среду, 30 мая, сообщила омбудсмен Рязанской области Наталья Епихина.

Она рассказала, что количество обращений по сравнению с прошлым годом выросло незначительно, на 0,7%.

«Из всех обращений только 27,6% не подтвердились, 18,4%, получили положительные заключения, а с остальными провели разъяснительные беседы, — отметила Епихина.

Она обратила внимание присутствующих на значительное количество обращений представителей маломобильных групп населения по вопросам установки пандусов в подъездах многоквартирных домов. Помимо этого, были просьбы помочь инвалидам при расселении из аварийных домов в малоэтажные здания в удобных районах.

148 обращений касались защиты прав граждан на пенсионное и социальное обеспечение. По словам Натальи Епихиной, регион занимает третье место по количеству пенсионеров и второе — по количеству инвалидов. Она отметила, что по ее инициативе в регионе прошел форум для пенсионеров, одной из основных задач которого стало правовое просвещение пожилых граждан, так как «пенсионеры не знают свои права и не умеют их отстаивать».

Также докладчик ответила на вопросы парламентариев.

Отвечая на вопрос депутата от партии «Справедливая Россия» Сергея Пупкова об обращениях жителей «чернобыльской зоны», Наталья Епихина заявила, что жалоб, касаемых нарушений их прав, не было. Жители Спасского района обращались за помощью в ремонте памятника воинам-интернационалистам, где упомянуты ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС.


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