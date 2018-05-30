В среду, 30 мая, губернатор Николай Любимов сообщил, что введение системы «Умный город» позволит не повышать тариф на коммунальные услуги.
«Я рассчитываю, что эти меры позволят не повышать тарифы, поскольку затраты на тепло должны снизиться, а собираемость — повыситься. Сейчас у нас в регионе собираемость около 82 процентов, хотелось, чтобы платили все», — отметил Любимов.
По его словам, умные технологии помогут экономить ресурсы и время рязанцев.
Напомним, в Рязани
Счетчики оснащают устройствами дистанционной передачи информации, а жильцы в режиме онлайн наблюдают расход ресурсов.