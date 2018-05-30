После пожара на полигоне ТБО в Спасске рязанские активисты проверят все свалки региона

После пожара в Спасске активисты ОНФ проверят все свалки региона. Об этом сообщила пресс-служба регионального исполкома.
Пожар на полигоне твердых бытовых отходов
Также они обратили внимание, что вокруг свалки нет ограждения, отсутствует противопожарный щит, не соблюдены в полной мере другие технологии, применяющиеся при захоронении твердых бытовых отходов.
Региональное отделение Общероссийского народного фронта обратилось в Росприроднадзор и Роспотребнадзор с просьбой проверить все санционированные полигоны в Рязанской области.
«Необходимо, чтобы ситуация с горящей свалкой в Спасске не повторилась вблизи других населенных пунктов региона», — заявил член регионального штаба ОНФ Евгений Рыбаков.