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19:53, 30 мая 2018 395
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После пожара на полигоне ТБО в Спасске рязанские активисты проверят все свалки региона

После пожара на полигоне ТБО в Спасске рязанские активисты проверят все свалки региона

После пожара в Спасске активисты ОНФ проверят все свалки региона. Об этом сообщила пресс-служба регионального исполкома.

Пожар на полигоне твердых бытовых отходов начался еще в субботу, 26 мая. В среду, 30 мая, активисты отметили, что на территории в два гектара «заметно не только тление, но и открытое пламя».

Также они обратили внимание, что вокруг свалки нет ограждения, отсутствует противопожарный щит, не соблюдены в полной мере другие технологии, применяющиеся при захоронении твердых бытовых отходов.

Региональное отделение Общероссийского народного фронта обратилось в Росприроднадзор и Роспотребнадзор с просьбой проверить все санционированные полигоны в Рязанской области.

«Необходимо, чтобы ситуация с горящей свалкой в Спасске не повторилась вблизи других населенных пунктов региона», — заявил член регионального штаба ОНФ Евгений Рыбаков.


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