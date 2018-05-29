Работник Рязанского приборного завода занял второе место в конкурсе «Мастера России»

Слесарь механосборочных работ Государственного Рязанского приборного завода (входит в КРЭТ) Игорь Матюхов занял второе место в отраслевом конкурсе профессионального мастерства «Мастера России». В состязаниях, которые прошли на базе московского машиностроительного предприятия, участвовали 30 рабочих от заводов авиационной промышленности страны. Все победители конкурса получили дипломы и денежные премии.
Представитель АО «ГРПЗ» вошел в число призеров, успешно выполнив теоретическое и практическое задания. По условиям конкурса, необходимо было ответить на 20 тестовых вопросов, а также выполнить слесарные работы. Сложность заданий соответствовала 5-6 квалификационным разрядам рабочих.
«Мне всегда интересны профессиональные состязания. Это хорошая возможность показать свое мастерство, — рассказал Игорь Матюхов. — Говорят, главное не победа, а участие. Не согласен с этим высказыванием. Для меня всегда важен результат!»
Матюхов участвует в конкурсе профмастерства уже не в первый раз. Ранее он становился первым среди заводских коллег, а также представлял предприятие на отраслевом конкурсе в 2016 году в Кирове, где занял второе место.