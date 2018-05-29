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9:54, 29 мая 2018 801
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Полувековой юбилей Новомичуринска отметили праздничным шествием и салютом

Полувековой юбилей Новомичуринска отметили праздничным шествием и салютом

В субботу, 26 мая, в Новомичуринске отметили пятидесятилетие со дня образования города. Праздничные мероприятия начались с торжественного шествия — многотысячные колонны из коллективов работников предприятий, организаций соцсферы, школьников и спортсменов прошли по центральным улицам.

У ДК «Энергетик» работали выставка декоративно-прикладного творчества «Город мастеров» и интерактивные площадки. Творческие коллективы Пронского района подготовили для жителей и гостей города концерт.

На спортивных площадках, пляже, в ФОК «Дельфин» и на городском стадионе прошли межрайонные соревнования по волейболу, баскетболу, мини-футболу и боксу.

Кроме того, в этот день состоялся парад картингистов и шоу ростовых кукол. Для детей организовали мастер-классы по гончарному делу и аквагриму.

На главной сцене праздника чествовали ветеранов и лучших тружеников города. Министр по делам территорий и информационной политике Рязанской области Анна Рослякова поздравила жителей Новомичуринска от имени Николая Любимова и вручила ветеранам знаки губернатора «240 лет Рязанской Губернии» и знаки «80 лет Рязанской области».

Завершился День города фаер-шоу и праздничным салютом.

Фото издательства «Пресса»


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