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9:44, 29 мая 2018 637
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Хлеб и водка вошли в топ-5 самых популярных товаров у россиян

Хлеб и водка вошли в топ-5 самых популярных товаров у россиян

Хлеб и водка вошли в топ-5 самых популярных товаров у россиян. В список также попали безалкогольные напитки, лекарства и сигареты, пишет «Известия».

Кроме этой пятерки товаров в рейтинг также вошли пиво, молоко, кондитерские изделия, конфеты, соки и нектары.

«Такое потребительское поведение может быть связано с ускоряющимся темпом жизни и отсутствием свободного времени у населения», — говорится в сообщении.

При этом некоторые регионы России более склонны к здоровому образу жизни — в них алкоголь, пиво и табак не вошли в топ-10 популярных товаров. Это Краснодарский край, Кабардино-Балкария, Калининградская, Астраханская, Волгоградская, Магаданская области.


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