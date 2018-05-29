Хлеб и водка вошли в топ-5 самых популярных товаров у россиян. В список также попали безалкогольные напитки, лекарства и сигареты, пишет «
Кроме этой пятерки товаров в рейтинг также вошли пиво, молоко, кондитерские изделия, конфеты, соки и нектары.
«Такое потребительское поведение может быть связано с ускоряющимся темпом жизни и отсутствием свободного времени у населения», — говорится в сообщении.
При этом некоторые регионы России более склонны к здоровому образу жизни — в них алкоголь, пиво и табак не вошли в топ-10 популярных товаров. Это Краснодарский край, Кабардино-Балкария, Калининградская, Астраханская, Волгоградская, Магаданская области.