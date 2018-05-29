Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

10:05, 29 мая 2018 827
 0    0

Федеральный портал опубликовал видео с дракой в «М-5 Молле»

Федеральный портал опубликовал видео с дракой в «М-5 Молле»

Федеральный портал «Life» опубликовал в группе «ВКонтакте» видео с дракой в «М-5 Молле».

«В рязанском торговом центре охранники пытались утихомирить буйного посетителя. По одной из версий, парень что-то украл», — отметили в сообщении.

Напомним, накануне в сети появилось видео, на котором два посетителя магазина подрались с охранниками. Администрация магазина обращалась в полицию.


© RZN.info

Ссылки по теме:

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
11:01, 29 мая 2018
На выезде из Рязани убрали незаконно установленные рекламные щиты
10:55, 29 мая 2018
В Шацке бродячие собаки разорвали восемь кошек и поросенка
10:07, 29 мая 2018
Работник Рязанского приборного завода занял второе место в конкурсе «Мастера России»
10:05, 29 мая 2018
Федеральный портал опубликовал видео с дракой в «М-5 Молле»
9:54, 29 мая 2018
Полувековой юбилей Новомичуринска отметили праздничным шествием и салютом
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
3 дня назад
Вихри газовых атак. Почему многоквартирные дома по всей стране взлетают на воздух?

Вихри газовых атак. Почему многоквартирные дома по всей стране взлетают на воздух?

Из-за чего ЧП с бытовым газом стали обыденным явлением?

Популярное
Комментируемое
Новое
16:20, 26 мая 2018 27 188
«Русские Витязи», «Стрижи» и «Беркуты» покорили гостей «Авиамикса» под Рязанью. Фоторепортаж 1
19:54, 22 мая 2018 25 778
В Рязани наградили лучших бизнесменов. Фото
16:03, 17 мая 2018 25 057
В Рязани Лыбедь затопила часть бульвара и детскую площадку. Фото 12
8:11, 23 мая 2018 19 165
В Рязани рядом с заправкой нашли тела двоих мужчин
14:55, 23 мая 2018 18 257
В Рязани проверили очереди в поликлиниках. Фото 1
Все новости
Форум