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22:08, 28 мая 2018 402
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За неделю клещи покусали больше 200 рязанцев

За неделю клещи покусали больше 200 рязанцев

За неделю в Рязанской области клещи покусали 206 человек. Об этом сообщила пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

Среди пострадавших 47 детей.

Клещей, пораженных клещевым энцефалитом, не обнаружили.

Всего с начала сезона в регионе обработали 195,7 гектаров скверов и парков.


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