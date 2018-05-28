За неделю клещи покусали больше 200 рязанцев

За неделю в Рязанской области клещи покусали 206 человек. Об этом сообщила
Среди пострадавших 47 детей.
Клещей, пораженных клещевым энцефалитом, не обнаружили.
Всего с начала сезона в регионе обработали 195,7 гектаров скверов и парков.
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За неделю в Рязанской области клещи покусали 206 человек. Об этом сообщила
Среди пострадавших 47 детей.
Клещей, пораженных клещевым энцефалитом, не обнаружили.
Всего с начала сезона в регионе обработали 195,7 гектаров скверов и парков.
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