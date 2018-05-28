Спасатели проверили почти половину пляжей

В Рязанской области проверили почти половину пляжей. Об этом
До 1 июня спасатели
В ведомстве призвали всех купаться только на официальных пляжах, где дежурят спасатели и медработники.
Список пляжей
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В Рязанской области проверили почти половину пляжей. Об этом
До 1 июня спасатели
В ведомстве призвали всех купаться только на официальных пляжах, где дежурят спасатели и медработники.
Список пляжей
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