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13:52, 28 мая 2018 437
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Спасатели проверили почти половину пляжей

Спасатели проверили почти половину пляжей

В Рязанской области проверили почти половину пляжей. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

До 1 июня спасатели планируют открыть все 46 пляжей, 18 из которых уже проверили и допустили к эксплуатации.

В ведомстве призвали всех купаться только на официальных пляжах, где дежурят спасатели и медработники.

Список пляжей есть по ссылке.


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