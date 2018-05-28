Умер рязанский журналист Валерий Борисов

Умер рязанский журналист и оператор Валерий Борисов. Об этом на своей странице в Facebook утром в понедельник, 28 мая, написала Ольга Чуляева.
Замминистра по делам территорий и информационной политике региона рассказала, что прощаться с ветераном международной журналистики будут в среду, 30 мая, в Доме печати. Точное время станет известно позже.
Валерий Борисов работал собкором Центрального телевидения и Первого канала, был в «горячих точках» (Югославии, Никарагуа, Чечне). Он преподавал журналистику студентам РГУ имени Есенина.