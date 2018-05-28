На базе отдыха «Белые камни» открыли рыболовный сезон

На рыболовной базе «Белые камни», расположенной в деревне Бояринцево Михайловского района, в водоем успешно запустили карпов и амуров. Жителей и гостей области пригласили на отдых.
«Рыбацкая деревня полностью готова к приему гостей. Сом, линь, карп, карась, окунь, белый амур, щука и толстолобик — голодная рыба, готовая встретиться с любителями и профессионалами, — представлена в изобилии. Возможности вылова ограничивает только разрешенное количество удилищных снастей на одного рыбака — две единицы. А женщины и дети в возрасте до 14 лет, сопровождающие рыбака, могут попытать счастья в рыбной ловле бесплатно», — рассказали представители «Белых камней».
На базе можно отдохнуть в домиках и гостиничных апартаментах, арендовать баню, кафе и беседку с мангалом. Здесь же можно заночевать в палатках.
Посетители могут воспользоваться одним из трех видов рыболовных билетов — «День», «Ночь» или «Сутки», а также именными картами рыбака на пять и десять рыбалок.
«Дополнительным бонусом может стать ознакомительная поездка в город воинской доблести Михайлов с посещением местных музеев и обзором памятников и достопримечательностей», — добавили в «Белых камнях».
Более подробную информацию можно получить на сайте, группе «ВКонтакте» и по телефону (4912) 407330.