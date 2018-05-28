Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

12:32, 28 мая 2018 525

На базе отдыха «Белые камни» открыли рыболовный сезон

На базе отдыха «Белые камни» открыли рыболовный сезон

На рыболовной базе «Белые камни», расположенной в деревне Бояринцево Михайловского района, в водоем успешно запустили карпов и амуров. Жителей и гостей области пригласили на отдых.

«Рыбацкая деревня полностью готова к приему гостей. Сом, линь, карп, карась, окунь, белый амур, щука и толстолобик — голодная рыба, готовая встретиться с любителями и профессионалами, — представлена в изобилии. Возможности вылова ограничивает только разрешенное количество удилищных снастей на одного рыбака — две единицы. А женщины и дети в возрасте до 14 лет, сопровождающие рыбака, могут попытать счастья в рыбной ловле бесплатно», — рассказали представители «Белых камней».

На базе можно отдохнуть в домиках и гостиничных апартаментах, арендовать баню, кафе и беседку с мангалом. Здесь же можно заночевать в палатках.

Посетители могут воспользоваться одним из трех видов рыболовных билетов — «День», «Ночь» или «Сутки», а также именными картами рыбака на пять и десять рыбалок.

«Дополнительным бонусом может стать ознакомительная поездка в город воинской доблести Михайлов с посещением местных музеев и обзором памятников и достопримечательностей», — добавили в «Белых камнях».

Более подробную информацию можно получить на сайте, группе «ВКонтакте» и по телефону (4912) 407330.


© RZN.info

adv
RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Отдых и развлечения»
12:32, 28 мая 2018
На базе отдыха «Белые камни» открыли рыболовный сезон
11:50, 28 мая 2018
Мастерские викингов и куклы-обереги. В Рязани провели фестиваль «Русский век»
10:41, 28 мая 2018
«Прайм-стоматология» пригласила рязанцев на праздник «День добра — день бобра»
8:46, 26 мая 2018
Афиша RZN.info рекомендует посетить фестиваль «Русский век» и велопарад 1
21:37, 25 мая 2018
В Рязани открыли сезон «Встреч на Почтовой»
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
2 дня назад
Готова использовать свой опыт, чтобы улучшить жизнь рязанцев — директор школы №44 Ольга Соболева

Готова использовать свой опыт, чтобы улучшить жизнь рязанцев — директор школы №44 Ольга Соболева

Участница праймериз рассказала RZN.info о том, что она готова изменить в жизни родного города.

Популярное
Комментируемое
Новое
19:54, 22 мая 2018 25 389
В Рязани наградили лучших бизнесменов. Фото
16:03, 17 мая 2018 24 842
В Рязани Лыбедь затопила часть бульвара и детскую площадку. Фото 12
16:20, 26 мая 2018 22 651
«Русские Витязи», «Стрижи» и «Беркуты» покорили гостей «Авиамикса» под Рязанью. Фоторепортаж 1
8:11, 23 мая 2018 19 020
В Рязани рядом с заправкой нашли тела двоих мужчин
13:21, 15 мая 2018 17 928
В Рязани наградили многодетные семьи. Фото 1
Все новости
Форум