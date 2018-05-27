Прямая линия с Путиным пройдет 7 июня

Прямая линия с Владимиром Путиным пройдет 7 июня. Об этом сообщил сайт президента России.

Глава государства ответит на вопросы россиян. Обращения принимаются по телефону, через СМС или ММС-сообщение, сайт или специальное мобильное приложение.

Также вопрос можно задать от пользователей соцсетей «ВКонтакте» и «Одноклассники», где можно отправить текстовый вопрос или записать видеоролик.

На видеосвязь со студией можно выйти через приложения «Москва-Путину» и «ОК Live».

Вопросы принимают с 8:00 (мск) 27 мая вплоть до окончания программы 7 июня. Наиболее интересные и актуальные зададут президенту в прямом эфире.

Дозвониться до Единого центра обработки сообщений можно из любой точки России по номеру 8-800-200-40-40. Звонок с городских и мобильных телефонов — бесплатный. Из-за границы позвонить в центр обработки сообщений можно по телефонам +7-499-550-40-40, +7-495-539-40-40.

Вопросы в виде SMS и MMS-сообщений принимают на номер 0-40-40 только с телефонов российских операторов связи. Отправка сообщения бесплатная. Задать вопрос можно будет только на русском языке и объемом не более 70 знаков.

Отправить свой вопрос можно через сайт . Там же доступна подробная информация о предстоящей «Прямой линии», способах связи с Единым центром обработки сообщений, архив предыдущих программ.

С 27 мая вопрос можно направить и через официальное мобильное приложение «Москва-Пут ину», в официальных группах в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники ».

7 июня на сайте программы и в эфире Общественного телевидения России (ОТР) будет доступна трансляция с сурдопереводом.