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9:16, 27 мая 2018 528
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Прямая линия с Путиным пройдет 7 июня

Прямая линия с Путиным пройдет 7 июня

Фото: Kremlin.ru

Прямая линия с Владимиром Путиным пройдет 7 июня. Об этом сообщил сайт президента России.

Глава государства ответит на вопросы россиян. Обращения принимаются по телефону, через СМС или ММС-сообщение, сайт или специальное мобильное приложение.

Также вопрос можно задать от пользователей соцсетей «ВКонтакте» и «Одноклассники», где можно отправить текстовый вопрос или записать видеоролик.

На видеосвязь со студией можно выйти через приложения «Москва-Путину» и «ОК Live».

Вопросы принимают с 8:00 (мск) 27 мая вплоть до окончания программы 7 июня. Наиболее интересные и актуальные зададут президенту в прямом эфире.

Дозвониться до Единого центра обработки сообщений можно из любой точки России по номеру 8-800-200-40-40. Звонок с городских и мобильных телефонов — бесплатный. Из-за границы позвонить в центр обработки сообщений можно по телефонам +7-499-550-40-40, +7-495-539-40-40.

Вопросы в виде SMS и MMS-сообщений принимают на номер 0-40-40 только с телефонов российских операторов связи. Отправка сообщения бесплатная. Задать вопрос можно будет только на русском языке и объемом не более 70 знаков.

Отправить свой вопрос можно через сайт. Там же доступна подробная информация о предстоящей «Прямой линии», способах связи с Единым центром обработки сообщений, архив предыдущих программ.

С 27 мая вопрос можно направить и через официальное мобильное приложение «Москва-Путину», в официальных группах в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

7 июня на сайте программы и в эфире Общественного телевидения России (ОТР) будет доступна трансляция с сурдопереводом.


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