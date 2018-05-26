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14:31, 26 мая 2018 87
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В двух рязанских медучреждениях внедрят бережливое производство

В двух рязанских медучреждениях внедрят бережливое производство

Фото: © RZN.info / Иван Артеменко

В двух рязанских медучреждениях внедрят бережливое производство. Об этом сообщил сайт регионального минздрава.

Бережливое производство появится в Областном клиническом кожно-венерологическом диспансере и Рязанской ОКБ. В рамках реализации проекта регион посетили специалисты Госкорпорации «Росатом». Представители побывали в ряде медорганизаций, участвующих в проекте.

Специалисты отметили высокий уровень работы и обсудили процесс внедрения бережливого производства в медучреждениях.

Напомним, Любимов объявил 2018-й годом бережливого производства в Рязанской области. Бережливым технологиям в Рязани начнут обучать с сентября.


© RZN.info

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