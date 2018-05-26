В двух рязанских медучреждениях внедрят бережливое производство. Об этом сообщил сайт регионального минздрава.
Бережливое производство появится в Областном клиническом кожно-венерологическом диспансере и Рязанской ОКБ. В рамках реализации проекта регион посетили специалисты Госкорпорации «Росатом». Представители побывали в ряде медорганизаций, участвующих в проекте.
Специалисты отметили высокий уровень работы и обсудили процесс внедрения бережливого производства в медучреждениях.
Напомним, Любимов