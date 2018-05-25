Во время акции в кожвене у троих рязанцев нашли рак

Во время акции в кожвендиспансере у троих рязанцев нашли рак. Об этом
В День всемирного дня диагностики меланомы обследовались 86 человек.
«Это отнюдь не означает, что с завершением акции пациенты должны ждать следующего года, чтобы пройти бесплатное дерматоскопическое обследование для тех новообразований кожи, которые вызывают подозрения», — прокомментировала акцию главврач диспансера Елена Большакова.
В кожвендиспансере все жители области может бесплатно проконсультироваться и обследоваться по полису ОМС.
Врачи советуют проверять родинки хотя бы один раз в два-три года, чтобы своевременно выявить рак.
«Лечение злокачественных опухолей кожи на ранних стадиях фактически позволяет говорить о полном излечении пациента», — отметили в минздраве.