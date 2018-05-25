Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

15:12, 25 мая 2018 433
 0    0

Во время акции в кожвене у троих рязанцев нашли рак

Во время акции в кожвене у троих рязанцев нашли рак

Во время акции в кожвендиспансере у троих рязанцев нашли рак. Об этом сообщил региональный минздрав.

В День всемирного дня диагностики меланомы обследовались 86 человек.

«Это отнюдь не означает, что с завершением акции пациенты должны ждать следующего года, чтобы пройти бесплатное дерматоскопическое обследование для тех новообразований кожи, которые вызывают подозрения», — прокомментировала акцию главврач диспансера Елена Большакова.

В кожвендиспансере все жители области может бесплатно проконсультироваться и обследоваться по полису ОМС.

Врачи советуют проверять родинки хотя бы один раз в два-три года, чтобы своевременно выявить рак.

«Лечение злокачественных опухолей кожи на ранних стадиях фактически позволяет говорить о полном излечении пациента», — отметили в минздраве.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
15:45, 25 мая 2018
Рязанец ограбил подростка, чтобы сделать подарок девушке
15:42, 25 мая 2018
«Пионервожатая» и другие хиты. Группа «Бахыт Компот» выступила на дне открытых дверей в рязанской колонии
15:12, 25 мая 2018
Во время акции в кожвене у троих рязанцев нашли рак
14:11, 25 мая 2018
Утонувший в Пронском водохранилище рязанец оказался браконьером
13:31, 25 мая 2018
Что вы знаете об авиации? Тест от RZN.info
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
3 часа назад
Вихри газовых атак. Почему многоквартирные дома по всей стране взлетают на воздух?

Вихри газовых атак. Почему многоквартирные дома по всей стране взлетают на воздух?

Из-за чего ЧП с бытовым газом стали обыденным явлением?

Популярное
Комментируемое
Новое
21:51, 11 мая 2018 25 908
Еще одна рязанка поборется за титул «Мисс Maxim» 1
16:03, 17 мая 2018 23 896
В Рязани Лыбедь затопила часть бульвара и детскую площадку. Фото 12
19:54, 22 мая 2018 23 410
В Рязани наградили лучших бизнесменов. Фото
11:18, 14 мая 2018 22 028
Отец утонувшего в Рязани ребенка покончил с собой в день похорон 3
8:11, 23 мая 2018 18 267
В Рязани рядом с заправкой нашли тела двоих мужчин
Все новости
Форум