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10:19, 25 мая 2018 4 034
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В Рязани прошел общегородской последний звонок. Фоторепортаж

В Рязани прошел общегородской последний звонок. Фоторепортаж

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

В пятницу, 25 мая, перед Успенским собором Рязанского кремля собралось 600 лучших выпускников города. С приветственным словом к ним обратился вице-губернатор Игорь Греков.

«Сегодня для вас прозвучит последний звонок. Этот момент останется в памяти, как начало нового этапа в жизни. Позади 11 лет напряженной учебы — это время открытий и первых серьезных побед. Вы получили знания по самым разным предметам, смогли проявить свой творческий потенциал и талант, — отметил Греков. — Все эти годы рядом с вами были учителя. Они не только давали вам знания, но и вложили в вас частичку своей души, не забывайте о них».

Он выразил надежду, что каждый выпускник получит «хорошую, востребованную профессию и состоится как специалист своего дела», потому что «региону нужна современная талантливая молодежь».

Вице-губернатор пожелал юношам и девушкам удачи и успехов на предстоящих экзаменах.

Выпускников поздравили первоклассники и творческие коллективы. В завершении линейки в небо запустили сотни воздушных шариков.


Фото: © RZN.info / Александр Блохин

© RZN.info

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