Рязанка стала вице-мисс конкурса красоты среди представительниц аграрного образования

Студентка Рязанского агроуниверситета имени Костычева Екатерина Боженова стала второй на конкурсе красоты «Мисс Аграрное образование», который прошел в Белгороде. Девушка также получила награду в номинации «Мисс зрительских симпатий».
В конкурсе участвовали представительницы Белгородского, Воронежского, Орловского, Рязанского, Брянского и Курского аграрных вузов. Все они выступили с видео-визитками, творческими номерами и тематическими костюмами на дефиле. Рязанку Екатерину Боженову поддерживала ее вокальная группа «Сту-Дерк».
Все девушки получили дипломы, ленты победительниц в номинациях, а также подарки от спонсоров и организаторов.