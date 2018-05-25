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18:12, 25 мая 2018 472

Рязанка стала вице-мисс конкурса красоты среди представительниц аграрного образования

Рязанка стала вице-мисс конкурса красоты среди представительниц аграрного образования

Студентка Рязанского агроуниверситета имени Костычева Екатерина Боженова стала второй на конкурсе красоты «Мисс Аграрное образование», который прошел в Белгороде. Девушка также получила награду в номинации «Мисс зрительских симпатий».

В конкурсе участвовали представительницы Белгородского, Воронежского, Орловского, Рязанского, Брянского и Курского аграрных вузов. Все они выступили с видео-визитками, творческими номерами и тематическими костюмами на дефиле. Рязанку Екатерину Боженову поддерживала ее вокальная группа «Сту-Дерк».

Все девушки получили дипломы, ленты победительниц в номинациях, а также подарки от спонсоров и организаторов.


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