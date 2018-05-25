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10:39, 25 мая 2018 205
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Рязанцам предлагают поучаствовать в конкурсе «Ключевое слово»

Рязанцам предлагают поучаствовать в конкурсе «Ключевое слово»

Фото: Pixabay.com

Рязанцам предлагают поучаствовать в конкурсе «Ключевое слово». Его цель — сохранение языкового многообразия, сообщил сайт регионального правительства.

Заявки на соискание Всероссийской общественной премии можно подавать до 1 сентября. В конкурсе несколько номинаций: «Лучший мультимедийный проект», «Лучший издательский проект», «Лучший научный проект», «Лучшая социальная инициатива», «За продвижение языков России за рубежом, «За особые заслуги», специальная номинация — «Социально ответственный бизнес».

Электронный адрес для отправки: premia@fadn.gov.ru.

Подрробности на сайте ФАДН России.


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