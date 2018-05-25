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12:28, 25 мая 2018 163
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Облизбирком рекомендовал свою кандидатуру на должность председателя избиркома Рязани

Облизбирком рекомендовал свою кандидатуру на должность председателя избиркома Рязани

Облизбирком рекомендовал свою кандидатуру на должность председателя избиркома Рязани. В пятницу, 25 мая, комиссия предложила на эту должность начальника правового управления мэрии Валентину Горшкову.

Накануне, 23 мая, депутаты городской думы включили чиновницу и ее заместителя Ольгу Шишликову в состав городской избирательной комиссии Рязани.

На заседании отметили, что Горшкова имеет большой уровень компетенции в сфере избирательного процесса. С 2015 года она руководит ТИКом Железнодорожного района.


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