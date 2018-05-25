Курение вредит свободе. Пьяный рязанец ограбил палатку в Недостоеве

Пьяный рязанец ограбил палатку в Недостоеве. Об этом сообщила пресс-служба областного УМВД.
Преступление произошло на улице Сельских строителей. Мужчина ворвался в торговый павильон, запрыгнул на прилавок, угрожая расправой, оттолкнул продавщицу, затем схватил несколько блоков сигарет и скрылся.
Полицейские нашли подозреваемого по «словесному портрету». Им оказался живущий неподалеку 28-летний рязанец.
«Разыскать и задержать злоумышленника полицейским не составило труда. Оказалось, что один блок сигарет злоумышленник потерял, когда убегал, пару пачек выкурил, остальное — изъяли», — говорится в сообщении.
Теперь мужчине грозит до семи лет колонии, против него возбудили уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж с угрозой применения насилия).