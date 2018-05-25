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14:23, 25 мая 2018 1 445
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Курение вредит свободе. Пьяный рязанец ограбил палатку в Недостоеве

Курение вредит свободе. Пьяный рязанец ограбил палатку в Недостоеве

Фото: Pixabay.com

Пьяный рязанец ограбил палатку в Недостоеве. Об этом сообщила пресс-служба областного УМВД.

Преступление произошло на улице Сельских строителей. Мужчина ворвался в торговый павильон, запрыгнул на прилавок, угрожая расправой, оттолкнул продавщицу, затем схватил несколько блоков сигарет и скрылся.

Полицейские нашли подозреваемого по «словесному портрету». Им оказался живущий неподалеку 28-летний рязанец.

«Разыскать и задержать злоумышленника полицейским не составило труда. Оказалось, что один блок сигарет злоумышленник потерял, когда убегал, пару пачек выкурил, остальное — изъяли», — говорится в сообщении.

Теперь мужчине грозит до семи лет колонии, против него возбудили уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж с угрозой применения насилия).


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