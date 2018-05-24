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10:34, 24 мая 2018 916
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В Рязани второй раз за весну пропал 42-летний мужчина

В Рязани второй раз за весну пропал 42-летний мужчина

В Рязани вновь пропал 42-летний Денис Анохин. Об этом сообщила группа поисково-спасательного отряда «Liza Alert Рязань».

Мужчина ушел из дома 11 мая 218 года, с тех пор о нем ничего неизвестно.

Особые приметы: залысина на лбу. Приметы: рост 154 см, телосложение худощавое, волосы темно-русые короткие, глаза серые. Одежда: темно-серая ветровка, футболка в вертикальную полоску (черный/красный/белый/синий), серые джинсы, ботинки черные кожаные.

Всех, кому известна информация о пропавшем, попросили обращаться по номерам: 8 800 700 54 52 или 112.

Напомним, мужчину уже разыскивали месяц назад.


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