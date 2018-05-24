В Рязани второй раз за весну пропал 42-летний мужчина

В Рязани вновь пропал 42-летний Денис Анохин. Об этом сообщила группа поисково-спасательного отряда «
Мужчина ушел из дома 11 мая 218 года, с тех пор о нем ничего неизвестно.
Особые приметы: залысина на лбу. Приметы: рост 154 см, телосложение худощавое, волосы темно-русые короткие, глаза серые. Одежда: темно-серая ветровка, футболка в вертикальную полоску (черный/красный/белый/синий), серые джинсы, ботинки черные кожаные.
Всех, кому известна информация о пропавшем, попросили обращаться по номерам: 8 800 700 54 52 или 112.
Напомним, мужчину уже