В Окском заповеднике рассказали о гнездовании птиц. Фото

В Окском заповеднике
Специалисты отметили, что теплая погода благоприятно сказалась на появлении насекомых — корма большинства мелких птиц. Рано прилетевшие и зимующие виды уже построили гнезда и высиживают яйца.
Утки скоро выведут птенцов. Селезни не помогают им выращивать птенцов.
«Яйцами любят полакомиться вороны и лисы, проверяющие все кусты на лугах в поисках легкой и вкусной добычи. Потревоженные птицы нередко бросают свои гнезда, а через некоторое время делают гнездо на новом месте и повторно откладывают яйца», — пояснили в заповеднике.
У певчих птиц самки строят гнезда и высиживают яйца, а самцы охраняют их.
«У каждого вида свои правила и привычки. Во время насиживания кладки самцы держатся неподалеку и уже не так активно поют. Реже можно услышать дроздов, скворца, мухоловку-пеструшку, синиц, некоторых других птиц, — отметили специалисты. — Песенная активность возрастет, когда птенцам придет время покидать гнездо».
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