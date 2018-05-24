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15:31, 24 мая 2018 1 073
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В Новомичуринске утонул мужчина

В Новомичуринске утонул мужчина

В Новомичуринске утонул мужчина. Об этом сообщила пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Тело нашли в необорудованном для купания месте. Поисками занимались четыре человека.

Напомним, 17 мая в Пре неподалеку от Деулина утонули мужчина и трехлетняя девочка.


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