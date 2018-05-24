В интервью «Российской газете» Любимов рассказал об инвестициях и рязанских технологиях. Видео

В четверг, 24 мая, Николай Любимов дал интервью «Российской газете» на международной экономическом форуме в Санкт-Петербурге. Губернатор Рязанской области рассказал о привлечении в регион инвестиций и развитии IТ-технологий.
По его словам, в 2017 году регион стал первым по росту инвестиций в экономику — объем привлеченного капитала превысил 63 млрд рублей.
«На форуме мы планируем заключить 10 новых инвестконтрактов на сумму около 43 млрд рублей. Более половины всех проектов, которые уже внедрены или планируются реализоваться, касаются АПК», — отметил Любимов.
Глава региона заметил, что сельское хозяйство в последние годы демонстрирует хорошие показатели — рост производства продукции сельского хозяйства в целом составил около 8%.
Губернатор рассказал и о масштабной цифровой трансформации, которую запустили в области. «Это амбициозная задача, но для ее реализации в регионе существует хорошая база. Для развития цифровой экономики, во-первых, нужны соответствующие кадры, во-вторых, качественное профильное образование, в-третьих, инфраструктура. Сейчас мы объединяем усилия оборонных предприятий, бизнеса, вузов и ссузов для более эффективной подготовки кадров», — сказал политик.
Он также добавил, что в регионе решили создать колледж и Инновационный научно-технологический центр, которые будут ежегодно подготавливать около тысячи специалистов в сфере ИТ-технологий.