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16:37, 24 мая 2018 248

Семейный бизнес. Партнеры Линдеманн-Берк и Шестаков построили комбинат по добыче кварцевого песка

Семейный бизнес. Партнеры Линдеманн-Берк и Шестаков построили комбинат по добыче кварцевого песка

В пятницу, 17 мая, рязанский предприниматель Анатолий Шестаков и его сын Егор совместно с партнером из Германии Робертом Линдеманном-Берком — учредителем немецкой компании «Кварцверке ГмбХ» — запустили в Гусь-Хрустальном районе Владимирской области новый «Великодворский перерабатывающий комбинат» по добыче и обогащению кварцевого песка, который используется в стекольном производстве и стройиндустрии.

Это уже второе предприятие, открытое при инвестиционной поддержке двух семей — первым запустили ГОК «Мураевня» в Рязанской области. Объем инвестиций в строительство современного комбината с мощность 500 тысяч тонн в год составил 32 млн евро. Отметим, что расположение комбината выбрали не случайно — этот район исторически считается центром стекольной промышленности России.

Успешное сотрудничество Анатолия Шестакова и Роберта Линдеманна-Берка началось еще десять лет назад в рамках акционерного соглашения и совместного предприятия АО «Кварцверке Рязань».

Компания «Кварцверке ГмбХ», которая является успешным бизнесом семьи Линдеманнов-Берков уже около130 лет, стала одним из мировых лидеров по добыче и обогащению кварцевого песка. В России она построила четыре горно-обогатительных комбината. «С таким надежным и известным партнером строить долгосрочные планы очень комфортно. Поэтому мы не боялись вкладываться в новое производство», — отметил Егор Шестаков на церемонии пуска «Великодворского перерабатывающего комбината».

Роберт Линдерманн-Берк, в свою очередь, сказал: «Сердце стекольной промышленности находится как раз здесь. И чего здесь не хватало — так это как раз такого перерабатывающего комбината. Мы ведем совместную деятельность с нашими партнерами Анатолием и Егором Шестаковыми уже десять лет. За все это время мы получали исключительно честное отношение».

Шестаков-младший подчеркнул, что партнерство двух семей будет развиваться. «Оба партнера — это семейные предприятия. Компания Кварцверке, которая из поколения в поколение более ста лет занимается обогащение кварцевых песков, является примером ведения успешного семейного бизнеса. А для семейного бизнеса важно думать не только о завтрашнем дне, но и планировать его на долгие годы вперед. Поэтому мы будем вместе строить планы и развиваться дальше», — заключил рязанский предприниматель.


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