Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

16:04, 24 мая 2018 804
 0    0

Из-за велопарада в воскресенье в Рязани перекроют движение. Маршруты общественного транспорта

Из-за велопарада в воскресенье в Рязани перекроют движение. Маршруты общественного транспорта

В воскресенье, 27 мая, в Рязани пройдет велопарад. Об этом сообщил сайт горадминистрации.

С 9:00 до окончания парада перекроют движение на Соборной площади и улице Петрова. Из-за этого изменятся маршруты общественного транспорта.

Троллейбусы №1 при движении из Московского района поедут по улице Маяковского до круга на площади Мичурина. Маршрутки №41 при движении между остановками «Детский мир (улица Соборная)» и «площадь Свободы» будут следовать по улицам Ленина, Свободы, на остальных участках — по своему маршруту.

С 12:00 до окончания парада перекроют движение по маршруту Соборная площадь — площадь Ленина — Первомайский проспект — Московское шоссе — ТРЦ «М-5 Молл».

На этом участке приостановят движение:

  • всех троллейбусных маршрутов, кроме №№12, 13, 15;
  • автобусы и маршрутки №№1, 2, 4, 5, 7, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 31, 34, 41, 43, 47, 48, 49, 50, 53, 57, 65, 66, 68, 70, 71, 73, 75, 77, 80, 82, 87, 88, 90, 91, 95, 98, 99.

Фото из группы «Велопарад 2018»


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «ЖКХ и транспорт»
16:13, 24 мая 2018
«Рязаньэнерго» обеспечит надежное электроснабжение пунктов сдачи ЕГЭ
16:04, 24 мая 2018
Из-за велопарада в воскресенье в Рязани перекроют движение. Маршруты общественного транспорта
15:43, 24 мая 2018
«Автоколонна 1310» может стать банкротом — Карабасов 3
11:59, 24 мая 2018
С пятницы движение перекроют еще на двух улицах Горрощи. Изменение маршрутов общественного транспорта
17:51, 23 мая 2018
Рязанским депутатам вновь предложили установить лимит на льготные проездные 2
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 день назад
Позитив гарантирован. Группа «Парнас» даст юбилейный концерт на Почтовой

Позитив гарантирован. Группа «Парнас» даст юбилейный концерт на Почтовой

Ггруппа приготовила музыкальные сюрпризы.

Популярное
Комментируемое
Новое
21:51, 11 мая 2018 25 431
Еще одна рязанка поборется за титул «Мисс Maxim» 1
16:03, 17 мая 2018 23 632
В Рязани Лыбедь затопила часть бульвара и детскую площадку. Фото 12
11:18, 14 мая 2018 21 756
Отец утонувшего в Рязани ребенка покончил с собой в день похорон 3
19:54, 22 мая 2018 21 752
В Рязани наградили лучших бизнесменов. Фото
8:11, 23 мая 2018 17 562
В Рязани рядом с заправкой нашли тела двоих мужчин
Все новости
Форум