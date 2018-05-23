Живаго банк наградил лучших предпринимателей Рязанской области

Во вторник, 22 мая, в Рязанском музыкальном театре наградили победителя и финалистов регионального конкурса «Лучший субъект малого и среднего предпринимательства Рязанской области».
В этом году конкурс проходил по восьми номинациям среди которых «Женский старт», «Успешный старт — успешное развитие», «Семейный бизнес», «Лучший социально ответственный бизнес», «Лучший предприниматель в производственной сфере, в сфере услуг и сельском хозяйстве» и «Наставничество без границ».
Живаго банк наградил победителя в номинации «Семейный бизнес», а также всех финалистов конкурса.
Профессиональный конкурс проводят уже четвертый год подряд. За это время в нем приняли участие более 170 субъектов малого и среднего бизнеса.