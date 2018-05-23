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13:04, 23 мая 2018 66
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В Рязани собирают деньги на переезд собаки-инвалида в Англию

В Рязани собирают деньги на переезд собаки-инвалида в Англию

В Рязани собирают деньги на переезд собаки-инвалида в Англию. Призыв о помощи опубликован в группе «ВКонтакте» приюта «Путь домой».

Собака по кличке Кнопка в январе попала под машину. Сейчас животное находится на платной передержке в Москве. Администрация приюта сообщает, что в Англии готовы принять собаку, но на ее подготовку к транспортировке и сам перелет необходимо около 34 тысяч рублей:

  • 5 тысяч на стерилизацию и чипирование;
  • 9 тысяч на оплату передержки;
  • 10 тысяч на инвалидную коляску;
  • 2,8 тысячи на ошейник, шлейку и двойной поводок;
  • 7,2 тысячи на перевозку за границу.

«Друзья, выручайте! Последний рывок и Кнопка будет дома, будет любимицей семьи, жить в частном доме у моря! Выручит любая сумма! Спасибо всем неравнодушным, всем, кто переживал за судьбу Кнопки», — говорится в сообщении.

Реквизиты для перевода денег можно найти по ссылке в группе приюта.


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