В Рязани собирают деньги на переезд собаки-инвалида в Англию.
Собака по кличке Кнопка в январе попала под машину. Сейчас животное находится на платной передержке в Москве. Администрация приюта сообщает, что в Англии готовы принять собаку, но на ее подготовку к транспортировке и сам перелет необходимо около 34 тысяч рублей:
- 5 тысяч на стерилизацию и чипирование;
- 9 тысяч на оплату передержки;
- 10 тысяч на инвалидную коляску;
- 2,8 тысячи на ошейник, шлейку и двойной поводок;
- 7,2 тысячи на перевозку за границу.
«Друзья, выручайте! Последний рывок и Кнопка будет дома, будет любимицей семьи, жить в частном доме у моря! Выручит любая сумма! Спасибо всем неравнодушным, всем, кто переживал за судьбу Кнопки», — говорится в сообщении.
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