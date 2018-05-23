В Песочне ночью сгорела машина

Ночью в среду, 23 мая, на улице Большой сгорела машина. Сигнал поступил в 2:26,
На место выезжали четверо пожарных.
Никто не пострадал.
Марка сгоревшей машины не уточняется.
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Ночью в среду, 23 мая, на улице Большой сгорела машина. Сигнал поступил в 2:26,
На место выезжали четверо пожарных.
Никто не пострадал.
Марка сгоревшей машины не уточняется.
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