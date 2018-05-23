Рязанец пролетел над Кавказским хребтом на воздушном шаре

Группа из шести воздухоплавателей на трех воздушных шарах, в составе которой был рязанец Алексей Маврин, пролетела над Кавказским хребтом. Об этом на странице в Facebook сообщил Андрей Галинский.
За 4 часа 23 минуты воздухоплаватели, стартовав с Донбая, преодолели 105 километров со средней горизонтальной скоростью в 25 километров в час.
«Посадка уже с остатками газа, комфортно и с обратной тягой. И пусть Эльбрус нам сверху не открылся в этот раз, но наша встреча с ним надолго не отложится! А вскоре будет много красивого видео», — пообещал Галинский.