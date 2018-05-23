Губернатор Николай Любимов возглавит рязанскую делегацию на Петербургском международном экономическом форуме, который откроется 24 мая. Глава региона примет участие в сессии «Волонтерство, как потенциал развития здорового» общества" и проведет ряд деловых встреч, сообщило областное
Любимов также выступит на панельной сессии «Станут ли бюджетная и налоговая политика факторами экономического роста?», модератором которой станет депутат от Рязанской области Андрей Макаров.
В 2018 году ПМЭФ пройдет под девизом «Создавая экономику доверия». Представители Рязанской области примут участие в пленарном заседании, на которое приедет президент Владимир Путин, панельных дискуссиях, сессиях, круглых столах.
На выставке представят стенд региона с информацией об инвестиционных возможностях области. Запланированы переговоры с представителями федеральных министерств, руководителями ряда регионов, банков и производственных компаний.
Ожидается, что на форуме подпишут пакет соглашений о взаимодействии между Правительством Рязанской области с предприятиями, организациями и регионами. Документы предусматривают совместную работу по проектам в сфере развития транспортной инфраструктуры, станкостроения, агропромышленного комплекса, деревопереработки, внедрения инновационных технологий. С реализацией соглашений на общую сумму 41 млрд рублей в Рязанской области откроется 1156 новых рабочих мест.