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19:31, 23 мая 2018 383
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Любимов возглавит рязанскую делегацию на Петербургском международном экономическом форуме

Любимов возглавит рязанскую делегацию на Петербургском международном экономическом форуме

Губернатор Николай Любимов возглавит рязанскую делегацию на Петербургском международном экономическом форуме, который откроется 24 мая. Глава региона примет участие в сессии «Волонтерство, как потенциал развития здорового» общества" и проведет ряд деловых встреч, сообщило областное правительство.

Любимов также выступит на панельной сессии «Станут ли бюджетная и налоговая политика факторами экономического роста?», модератором которой станет депутат от Рязанской области Андрей Макаров.

В 2018 году ПМЭФ пройдет под девизом «Создавая экономику доверия». Представители Рязанской области примут участие в пленарном заседании, на которое приедет президент Владимир Путин, панельных дискуссиях, сессиях, круглых столах.

На выставке представят стенд региона с информацией об инвестиционных возможностях области. Запланированы переговоры с представителями федеральных министерств, руководителями ряда регионов, банков и производственных компаний.

Ожидается, что на форуме подпишут пакет соглашений о взаимодействии между Правительством Рязанской области с предприятиями, организациями и регионами. Документы предусматривают совместную работу по проектам в сфере развития транспортной инфраструктуры, станкостроения, агропромышленного комплекса, деревопереработки, внедрения инновационных технологий. С реализацией соглашений на общую сумму 41 млрд рублей в Рязанской области откроется 1156 новых рабочих мест.


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