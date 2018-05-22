Волонтеры нашли пропавшего касимовского пенсионера Николая Демьянова. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Liza Alert Рязань».
79-летний житель деревни Темгенево
Подробности поисковой операции нет.
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Волонтеры нашли пропавшего касимовского пенсионера Николая Демьянова. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Liza Alert Рязань».
79-летний житель деревни Темгенево
Подробности поисковой операции нет.
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